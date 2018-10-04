Мужчина ударил сотрудника метро Москвы за замечание о самокате

Posted 4 октября 2018, 14:03
Published 4 октября 2018, 14:03
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
Мужчина въехал в вестибюль на самокате и проехался до смотровой зоны. Здесь сотрудник метро и сделал ему замечание, на что последовала неадекватная реакция. Мужчина начал конфликт и ударил оппонента по лицу, оставив на голове потерпевшего ссадину.
Хулигана задержали на месте происшествия, им оказался 27-летний житель столицы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.