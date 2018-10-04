Мужчина ударил сотрудника метро Москвы за замечание о самокате

Мужчина въехал в вестибюль на самокате и проехался до смотровой зоны. Здесь сотрудник метро и сделал ему замечание, на что последовала неадекватная реакция. Мужчина начал конфликт и ударил оппонента по лицу, оставив на голове потерпевшего ссадину.