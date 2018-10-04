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Posted 4 октября 2018, 14:03

Published 4 октября 2018, 14:03

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

Мужчина ударил сотрудника метро Москвы за замечание о самокате

4 октября 2018, 14:03
В метрополитене Москвы мужчина напал на сотрудникам подземки после того, как тот сделал ему замечание по поводу езды на самокате.

Инцидент случился утром 3 октября на станции «Кунцевская», сообщила газета «Известия».

Мужчина въехал в вестибюль на самокате и проехался до смотровой зоны. Здесь сотрудник метро и сделал ему замечание, на что последовала неадекватная реакция. Мужчина начал конфликт и ударил оппонента по лицу, оставив на голове потерпевшего ссадину.

Хулигана задержали на месте происшествия, им оказался 27-летний житель столицы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

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