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Posted 4 октября 2018, 08:51

Published 4 октября 2018, 08:51

Modified 1 октября, 13:49

Updated 1 октября, 13:49

Сильные ливни и подъем воды в реках прогнозируют в конце недели в Сочи

4 октября 2018, 08:51
Неблагоприятные погодные условия прогнозируют на 4 и 5 октября в Сочи, сообщил Гидрометцентр РФ.

"До конца суток четверга, в ночь и первую половину дня пятницы на территории города-курорта ожидаются сильные ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду", - сказано в сообщении.

Из-за сильных дождей в горах возможен сход селей, в реках - подъем уровня воды.

Ранее из-за надвигающейся непогоды региональное УМЧС объявило штормовое предупреждение.

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