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Posted 5 октября 2018, 12:48

Published 5 октября 2018, 12:48

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

Гендиректора "Гуковнефтеснаб" в Ростовской области осудили за невыплату зарплаты

5 октября 2018, 12:48
В Ростовской области суд приговорил к штрафу генерального директора компании "Гуковнефтеснаб" Алексея Марченко, который не выплачивал сотрудникам зарплату, сообщает региональная прокуратура.

"Марченко не стал выполнять решение суда, который постановил взыскать долги по зарплате перед шестью бывшими сотрудниками. При этом возможность это сделать у него была", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на суде мужчина не признал вину, ошибочно полагая, что преступление не совершал. Однако государственному обвинителю удалось доказать обратное.

Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 100 тысяч рублей, однако последний обжаловал приговор. Решение осталось в силе.

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