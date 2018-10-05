Гендиректора "Гуковнефтеснаб" в Ростовской области осудили за невыплату зарплаты

Posted 5 октября 2018, 12:48
Published 5 октября 2018, 12:48
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
"Марченко не стал выполнять решение суда, который постановил взыскать долги по зарплате перед шестью бывшими сотрудниками. При этом возможность это сделать у него была", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на суде мужчина не признал вину, ошибочно полагая, что преступление не совершал. Однако государственному обвинителю удалось доказать обратное.
Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 100 тысяч рублей, однако последний обжаловал приговор. Решение осталось в силе.
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