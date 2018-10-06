Полиция ищет вандалов, разбивших железное сердце на набережной Ростова

Posted 6 октября 2018, 13:42
Published 6 октября 2018, 13:42
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
"ВКонтакте" появились фотографии, сделанные очевидцами. На снимках разбитое стекло объекта, защищавшее памятник. Пользователи предположили, что вандалы таким образом попытались достать монетки, брошенные горожанами.
«В полицию поступило заявление. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку», - отметили в ведомстве.
«Индустриальное сердце» символизирует ключевую роль Ростовской области в новой индустриализации юга России.