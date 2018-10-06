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Posted 6 октября 2018, 13:42

Published 6 октября 2018, 13:42

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

Полиция ищет вандалов, разбивших железное сердце на набережной Ростова

6 октября 2018, 13:42
Полиция Ростовской области проводит проверку по факту разбитого стекла арт-объекта «Индустриальное сердце», сообщил RostovGazeta представитель пресс-центра ГУ МВД по региону.

"ВКонтакте" появились фотографии, сделанные очевидцами. На снимках разбитое стекло объекта, защищавшее памятник. Пользователи предположили, что вандалы таким образом попытались достать монетки, брошенные горожанами.

«В полицию поступило заявление. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку», - отметили в ведомстве.

«Индустриальное сердце» символизирует ключевую роль Ростовской области в новой индустриализации юга России.

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