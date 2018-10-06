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Posted 6 октября 2018, 06:58

Published 6 октября 2018, 06:58

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

Работа городского транспорта изменится в Ростове

6 октября 2018, 06:58
В Ростове-на-Дону из-за оптимизации маршрутной сети в работе пассажирского транспорта появятся изменения, сообщает горадминистрация.

С 21 октября будут отменены маршрутки №94 и 96, при этом добавят автобусы большой вместимости. С 26 октября появится новый маршрут №2а, он поедет от ЖК "Измаильский парк".

Кроме того, отменят маршрутки №6, 11,21, 23, 25, 34, 52, 56, 44, 45, 47, 55, 63, 65, 77, 78, 83, 93, а вместо них появятся автобусы. Также предусмотрено увеличение автобусов маршрутов №41, 71, 70.

Маршрут №46 будет отменен, взамен поменяется схема движения маршрута №77. С 30 октября перестанут ездить маршрутки №19, 20, 29, 35а, 53, 92, а вместо них появятся автобусы. Взамен отмененного маршрута №58 будет открыт маршрут №50.

С 1 ноября исчезнут маршрутки №79, 24, 30, 42, 71, из-за этого увеличат число автобусов. Без изменения остались схемы маршрутов №1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 14-МТ, 15, 16, 16-МТ, 21, 22, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 34а, 36, 37, 38-МТ, 39, 40-МТ, 41, 43-МТ, 45, 47, 48-МТ, 49, 49-МТ, 51, 54, 57, 58, 60, 61, 65, 66-МТ, 67, 68, 70, 71, 73-МТ, 75, 80, 83, 90, 90-МТ, 94, 96, 98, 98-МТ, 99, 99-МТ

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