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Posted 6 октября 2018, 07:41

Published 6 октября 2018, 07:41

Modified 1 октября, 14:38

Updated 1 октября, 14:38

Вандалы разбили арт-объект "Индустриальное сердце" в Ростове

6 октября 2018, 07:41
В Ростове-на-Дону неизвестные на набережной разбили стекло арт-объекта "Индустриальное сердце", сообщили очевидцы в соцсети "ВКонтакте".

"На набережной вандалы разбили стекло, которое защищало памятник - сердце Ростова. Есть вероятность, что они хотели достать брошенные горожанами монеты", - сказано в сообщении.

Автор публикации разместил фото, на котором видно разбитое стекло. Пользователи в комментариях отрицательно отнеслись к поступку вандалов.

Напомним, арт-объект символизирует ключевую роль Ростовской области в новой индустриализации юга России.

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#Общество#Новости
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