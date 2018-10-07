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Posted 7 октября 2018, 07:42

Published 7 октября 2018, 07:42

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

Ребенка на зебре в Ростове сбил начинающий водитель

7 октября 2018, 07:42
В Ростове-на-Дону в субботу вечером 20-летний водитель сбил насмерть 10-летнего мальчика на регулируемом пешеходном переходе, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГИБДД по региону.

Авария произошла возле дома 67 по улице Зорге около 22.30. Начинающий водитель автомобиля Daewoo Nexia на регулируемом пешеходном переходе не заметил мальчика и сбил его.

«От полученных травм 10-летний ребенок скончался на месте. По факту произошедшего проводится проверка», - рассказали в ведомстве.

В соцсетях очевидцы пишут, что в момент аварии мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

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