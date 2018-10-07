Ребенка на зебре в Ростове сбил начинающий водитель

Posted 7 октября 2018, 07:42
Published 7 октября 2018, 07:42
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
Авария произошла возле дома 67 по улице Зорге около 22.30. Начинающий водитель автомобиля Daewoo Nexia на регулируемом пешеходном переходе не заметил мальчика и сбил его.
«От полученных травм 10-летний ребенок скончался на месте. По факту произошедшего проводится проверка», - рассказали в ведомстве.
В соцсетях очевидцы пишут, что в момент аварии мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора.