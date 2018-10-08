Никита Михалков посетит Ростов в день премьеры своего спектакля

Posted 8 октября 2018, 14:30
Published 8 октября 2018, 14:30
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
С 23 по 29 октября пройдет фестиваль одного дня "Метаморфозы", центральным событием каждого дня станет спектакль "Метаморфозы – 2: Жены артистов", поставленный Никитой Михалковым. Спектакль пройдет в формате открытой репетиции.
"В этом спектакле 27 октября будут играть артисты из разных городов, в том числе один из Ростова, а также на премьеру приедет сам Никита Михалков, который презентует постановку со сцены, а также поучаствует в спектакле", - рассказали организаторы.