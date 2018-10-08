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Posted 8 октября 2018, 14:30

Published 8 октября 2018, 14:30

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

Никита Михалков посетит Ростов в день премьеры своего спектакля

8 октября 2018, 14:30
В конце октября в Ростов на премьеру спектакля "Метаморфозы – 2: Жены артистов" приедет режиссер Никита Михалков, сообщили организаторы фестиваля.

С 23 по 29 октября пройдет фестиваль одного дня "Метаморфозы", центральным событием каждого дня станет спектакль "Метаморфозы – 2: Жены артистов", поставленный Никитой Михалковым. Спектакль пройдет в формате открытой репетиции.

"В этом спектакле 27 октября будут играть артисты из разных городов, в том числе один из Ростова, а также на премьеру приедет сам Никита Михалков, который презентует постановку со сцены, а также поучаствует в спектакле", - рассказали организаторы.

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#Культура#Новости
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