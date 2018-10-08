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Posted 8 октября 2018, 13:56

Published 8 октября 2018, 13:56

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

Сотрудника ГИБДД осудили под Ростовом за взятку

8 октября 2018, 13:56
В Сальске Ростовской области суд приговорил к трем годам и одному месяцу колонии сотрудника ГИБДД, который получил взятку, сообщает региональное УСКР.

"В марте 2018 года мужчина получил взятку от жителя Сальска. Ему передали 20 тысяч рублей за сдачу экзамена по вождению и выдаче прав", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники регионального УФСБ. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.

Также фигуранта оштрафовали на 40 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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