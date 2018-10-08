Сотрудника ГИБДД осудили под Ростовом за взятку

Posted 8 октября 2018, 13:56
Published 8 октября 2018, 13:56
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
"В марте 2018 года мужчина получил взятку от жителя Сальска. Ему передали 20 тысяч рублей за сдачу экзамена по вождению и выдаче прав", - сказано в сообщении.
Отмечается, что оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники регионального УФСБ. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.
Также фигуранта оштрафовали на 40 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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