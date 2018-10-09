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Posted 9 октября 2018, 15:47

Published 9 октября 2018, 15:47

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

Аптеку наказали под Ростовом за хранение лекарств вместе с продуктами

9 октября 2018, 15:47
В Ростовской области во время проверки выявили множество нарушений в деятельности аптеки "Голден Бридж", сообщает территориальный орган Росздравнадзора по региону.

"Проверка проводилась совместно с прокуратурой Кировского района. В учреждении выявили нарушение температурного режима хранения препаратов, также отсутствовал минимальный ассортимент", - сказано в сообщении.

Провизоры в аптеке продавали лекарства без рецепта и не вели учет препаратов. Кроме того, они хранили сахар, хлеб и орешки вместе с товаром.

Компанию и директора привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 180 тысяч рублей.

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