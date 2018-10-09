Эксперт: российские подлодки становятся лучше американских

По словам эксперта, российские подлодки стали такими же бесшумными, как и американские. В отличие от Virginia АПЛ «Ясень-М» может уничтожать не только ракетные подводные крейсеры, но и цели, расположенные на воде и на суше. Кроме того, российские подлодки умеют погружаться на 100 метров глубже. В связи с большей автоматизацией они требуют в два раза меньшего экипажа.