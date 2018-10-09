Эксперт: российские подлодки становятся лучше американских

Председатель Санкт-Петербургского клуба подводников Игорь Курдин сказал, что боевые возможности российских атомных подводных лодок (АПЛ) четвертого поколения серии «Ясень-М» лучше, чем у американских АПЛ Virginia.
Во времена СССР была слабая элементная база в гидроакустике, поэтому советским подлодкам трудно было конкурировать с американскими. Теперь эта возможность появилась, отметил Курдин. Об этом пишет газета «Известия».
По словам эксперта, российские подлодки стали такими же бесшумными, как и американские. В отличие от Virginia АПЛ «Ясень-М» может уничтожать не только ракетные подводные крейсеры, но и цели, расположенные на воде и на суше. Кроме того, российские подлодки умеют погружаться на 100 метров глубже. В связи с большей автоматизацией они требуют в два раза меньшего экипажа.
Однако американские субмарины развивают большую скорость, чем российские, сказал Курдин.
Ранее американские СМИ писали, что российская подлодка «Казань» проекта «Ясень-М» - самое грозное оружие для флота США.
В России по усовершенствованному проекту «Ясень-М» строятся такие атомные субмарины, как «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск». Они вооружены минами, торпедами, а также крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр».