Пятую победу в Суперлиге одержал ГК "Ростов-Дон"

Posted 9 октября 2018, 19:17
Published 9 октября 2018, 19:17
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
В прошлом сезоне команды встречались дважды и оба раза ростовчанки с разгромным счетом одерживали победу. В Суперлиге "Ростов-Дон" выиграл два первых тура, однако у "Динамо-Синара" было два проигрыша и одна победа.
Сейчас в самом начале игры ростовчанки совершили ошибку, поэтому соперницы первыми открыли счет. На 7-й минуте "Ростов-Дон" догнал команду и вырвался вперед.
К первой половине тайма ростовчанки увеличили отрыв до четырех мячей. На перерыв команды ушли со счетом 17:13. В результате "Ростов-Дон" выиграл во всем матче.
Теперь 11 октября клуб отправится во французский "Брест", где 13 числа проведет матч в рамках Лиги чемпионов.
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