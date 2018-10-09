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Posted 9 октября 2018, 19:17

Published 9 октября 2018, 19:17

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

Пятую победу в Суперлиге одержал ГК "Ростов-Дон"

9 октября 2018, 19:17
Гандбольный клуб "Ростов-Дон" во вторник обыграл команду "Динамо-Синара" со счетом 35:23, сообщается на сайте ростовского клуба.

В прошлом сезоне команды встречались дважды и оба раза ростовчанки с разгромным счетом одерживали победу. В Суперлиге "Ростов-Дон" выиграл два первых тура, однако у "Динамо-Синара" было два проигрыша и одна победа.

Сейчас в самом начале игры ростовчанки совершили ошибку, поэтому соперницы первыми открыли счет. На 7-й минуте "Ростов-Дон" догнал команду и вырвался вперед.

К первой половине тайма ростовчанки увеличили отрыв до четырех мячей. На перерыв команды ушли со счетом 17:13. В результате "Ростов-Дон" выиграл во всем матче.

Теперь 11 октября клуб отправится во французский "Брест", где 13 числа проведет матч в рамках Лиги чемпионов.

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