Сотрудника компании будут судить в Ростове за травмирование работника

В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении заместителя главного механика компании "Промэкспедиция", по вине которого травму получил рабочий, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

"В апреле мужчина недостаточно проконтролировал подготовку участка к демонтажу листов напольного металлического покрытия на автоприеме. В результате произошло задымление", - сказано в сообщении. Слесарь-ремонтник решил устранить проблему, он применил ручную таль, крюком которой зацепил демонтированный лист. После этого произошел срыв крюка, который ударил работника. Пострадавший получил травмы. При этом злоумышленника не было на месте, хотя он должен был контролировать работы. По факту нарушения требований охраны труда завели уголовное дело, теперь его передали в суд. Максимальное наказание составляет один год колонии. р1 Материалы по теме "Пищевой комбинат" наказали в Ростове за нарушение прав работников Бизнесмена в Ростовской области наказали за увольнение беременной сотрудницы Компанию в Ростовской области наказали за хранение металлолома на земле