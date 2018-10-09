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Posted 9 октября 2018, 11:33

Published 9 октября 2018, 11:33

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

Жириновский пригрозил телеканалу РЕН ТВ запретом

9 октября 2018, 11:33
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил, что намерен выгонять представителей телеканала РЕН ТВ с любых мероприятий, где участвуют представители его партии.

Как написала газета «Известия», причиной такого заявления политика стала публикация видео, где показывается, как он упал на церемонии вступления Владимира Сипягина в должность губернатора Владимирской области.

Позже к Жириновскому подошел фотограф и помог ему встать.

Лидер ЛДПР отметил, что канал не может ничего показать, кроме чернухи и грязи. И добавил, что будет требовать снятия руководителя этого канала.

Также Жириновский добавил, что телеканал показал только эпизод, где он споткнулся.

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