Жириновский пригрозил телеканалу РЕН ТВ запретом

Posted 9 октября 2018, 11:33
Published 9 октября 2018, 11:33
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
Как написала газета «Известия», причиной такого заявления политика стала публикация видео, где показывается, как он упал на церемонии вступления Владимира Сипягина в должность губернатора Владимирской области.
Позже к Жириновскому подошел фотограф и помог ему встать.
Лидер ЛДПР отметил, что канал не может ничего показать, кроме чернухи и грязи. И добавил, что будет требовать снятия руководителя этого канала.
Также Жириновский добавил, что телеканал показал только эпизод, где он споткнулся.