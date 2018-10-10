Директор школы под Ростовом отказался обсуждать издевательства над учеником

Ранее от учеников этой школы стало известно, что всем учащимся было объявлено, что если информация об этом инциденте будет разглашаться, то виновных в этом отчислят. "Я ничего вам сообщить не могу. И директор вам тоже ничего не скажет", - отметила собеседница агентства.