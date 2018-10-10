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Posted 10 октября 2018, 13:20

Published 10 октября 2018, 13:20

Modified 17 сентября 2022, 15:29

Updated 17 сентября 2022, 15:29

Директор школы под Ростовом отказался обсуждать издевательства над учеником

10 октября 2018, 13:20
Руководство школы под Ростовом-на-Дону, в которой преподаватель английского языка на уроке унижала школьника, отказалось от каких-либо комментариев, сообщила RostovGazeta секретарь школы.

В Сети появилась аудиозапись, на которой слышно, как преподаватель английского языка в течении 13 минут унижает одного из своих учеников. Педагог ударила учебником по голове ребенка за то, что тот, по ее мнению, бросил ей под ноги бумажку.

Далее она оскорбляла его, называла дрянью, тварью, идиотом, дураком, тряпкой и обещала опозорить перед всей школой. Учительница подтвердила одному из ростовских СМИ факт своего увольнения. В данный момент правоохранительными органами ведется проверка.

"Нет, я не могу прокомментировать данную ситуацию. Мы такой информацией не владеем", - сказала секретарь школы. Она добавила, что по этому вопросу стоит обращаться только в Следственный комитет.

"Директор сказала, что никакой информации вам давать не будет", - пояснила она на вопрос корреспондента RostovGazeta о том, почему нужно обращаться к правоохранительным органам за разъяснением ситуации, а не к директору школы.

Ранее от учеников этой школы стало известно, что всем учащимся было объявлено, что если информация об этом инциденте будет разглашаться, то виновных в этом отчислят. "Я ничего вам сообщить не могу. И директор вам тоже ничего не скажет", - отметила собеседница агентства.

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