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Posted 10 октября 2018, 13:02

Published 10 октября 2018, 13:02

Modified 17 сентября 2022, 15:29

Updated 17 сентября 2022, 15:29

Доля желающих лечиться бесплатно резко снизилась на Юге РФ

10 октября 2018, 13:02
На российском Юге заметно сократилось число желающих лечиться бесплатно, сообщила пресс-служба ПАО Сбербанк.

"В 2017 году 70% жителей ЮФО воспользовались платными медицинскими услугами в государственных учреждениях министерства здравоохранения", - сказано в сообщении.

Основная доля "коммерческих" больных - это молодые люди от 18 до 30 лет, средняя стоимость полученных южанами услуг не превысила 1,5 тысячи рублей.

Отмечается, что такую тенденцию отмечают везде по России. Так, в 2016 году доля желающих лечиться исключительно бесплатно составляла 76,6% всех больных, год спустя на таких пациентов приходилось чуть более половины общего количества.

Самыми востребованными платными услугами в РФ стали услуги стоматолога, которые составляют 49% всех обращений, 43% приходятся на обследования и диагностику и оставшиеся 8% - на услуги узких специалистов.

Кроме того, неуклонно растет и число обращающихся за консультацией врача дистанционно. Аналитики Сбербанка составили рейтинг самых востребованных на Юге услуг телемедицины, безусловным лидером стала консультация терапевта, за которой обращаются треть всех пользователей. Также популярны у южан консультации гастроэнтеролога (25%), ЛОРа (18%), невролога (15%) и гинеколога (12%).

Примечательно, что клиентами телемедицины в 72% становятся мужчины, эксперты объясняют это нехваткой времени на визит к врачу. Специалисты прогнозируют рост популярности телемедицины, к которой, по прогнозам, в 2022 году будут прибегать 20% россиян.

Сбербанк предложил своим клиентам страховые полисы, которые позволяют пользоваться услугами телемедицины. Клиенты "Сбербанк Первый" получают доступ к сервису телемедицины DocDoc в рамках пакета услуг.

"Телемедицина становится актуальным решением для всех – и для жителей крупных городов, которым сложно найти время посещать врачей, и для людей в отдаленных регионах, где бывает непросто найти специалиста и оперативно записаться на прием. Сервис DocDoc позволяет получать квалифицированные онлайн-консультации опытных врачей, существенно экономить на стоимости медицинских услуг при этом получая сервис более высокого уровня", - рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Лариса Безделева.

Дочернее предприятие Сбербанка ООО СК "Сбербанк страхование жизни" реализует программы накопительного, инвестиционного и рискового страхования, а также является лидером на российском сегменте рынка.

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