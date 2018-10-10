Доля желающих лечиться бесплатно резко снизилась на Юге РФ

Posted 10 октября 2018, 13:02
Published 10 октября 2018, 13:02
Modified 17 сентября 2022, 15:29
Updated 17 сентября 2022, 15:29
"В 2017 году 70% жителей ЮФО воспользовались платными медицинскими услугами в государственных учреждениях министерства здравоохранения", - сказано в сообщении.
Основная доля "коммерческих" больных - это молодые люди от 18 до 30 лет, средняя стоимость полученных южанами услуг не превысила 1,5 тысячи рублей.
Отмечается, что такую тенденцию отмечают везде по России. Так, в 2016 году доля желающих лечиться исключительно бесплатно составляла 76,6% всех больных, год спустя на таких пациентов приходилось чуть более половины общего количества.
Самыми востребованными платными услугами в РФ стали услуги стоматолога, которые составляют 49% всех обращений, 43% приходятся на обследования и диагностику и оставшиеся 8% - на услуги узких специалистов.
Кроме того, неуклонно растет и число обращающихся за консультацией врача дистанционно. Аналитики Сбербанка составили рейтинг самых востребованных на Юге услуг телемедицины, безусловным лидером стала консультация терапевта, за которой обращаются треть всех пользователей. Также популярны у южан консультации гастроэнтеролога (25%), ЛОРа (18%), невролога (15%) и гинеколога (12%).
Примечательно, что клиентами телемедицины в 72% становятся мужчины, эксперты объясняют это нехваткой времени на визит к врачу. Специалисты прогнозируют рост популярности телемедицины, к которой, по прогнозам, в 2022 году будут прибегать 20% россиян.
Сбербанк предложил своим клиентам страховые полисы, которые позволяют пользоваться услугами телемедицины. Клиенты "Сбербанк Первый" получают доступ к сервису телемедицины DocDoc в рамках пакета услуг.
"Телемедицина становится актуальным решением для всех – и для жителей крупных городов, которым сложно найти время посещать врачей, и для людей в отдаленных регионах, где бывает непросто найти специалиста и оперативно записаться на прием. Сервис DocDoc позволяет получать квалифицированные онлайн-консультации опытных врачей, существенно экономить на стоимости медицинских услуг при этом получая сервис более высокого уровня", - рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Лариса Безделева.
Дочернее предприятие Сбербанка ООО СК "Сбербанк страхование жизни" реализует программы накопительного, инвестиционного и рискового страхования, а также является лидером на российском сегменте рынка.
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