Доля желающих лечиться бесплатно резко снизилась на Юге РФ

"Телемедицина становится актуальным решением для всех – и для жителей крупных городов, которым сложно найти время посещать врачей, и для людей в отдаленных регионах, где бывает непросто найти специалиста и оперативно записаться на прием. Сервис DocDoc позволяет получать квалифицированные онлайн-консультации опытных врачей, существенно экономить на стоимости медицинских услуг при этом получая сервис более высокого уровня", - рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Лариса Безделева.