Ростовчанина осудили на шесть лет за попытку задушить таксиста

Морозовский районный суд Ростовской области приговорил к 6,5 года колонии местного жителя, который во время поездки в такси пытался убить таксиста, сообщается на сайте суда.

"В феврале 2018 года пьяный мужчина ехал на такси из Морозовска в хутор Широко-Атамановский. Он поссорился с водителем и решил его убить", - сказано в сообщении. Фигурант достал из кофты шнурок, набросил на шею водителю и начал его душить. Последний оказал сопротивление, вырвался и смог скрыться. Ранее нападавший уже был судим за угрозу убийством. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. р1