Ростовчанина осудили на шесть лет за попытку задушить таксиста

Posted 10 октября 2018, 10:50
Published 10 октября 2018, 10:50
Modified 1 октября, 15:00
Updated 1 октября, 15:00
"В феврале 2018 года пьяный мужчина ехал на такси из Морозовска в хутор Широко-Атамановский. Он поссорился с водителем и решил его убить", - сказано в сообщении.
Фигурант достал из кофты шнурок, набросил на шею водителю и начал его душить. Последний оказал сопротивление, вырвался и смог скрыться.
Ранее нападавший уже был судим за угрозу убийством. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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