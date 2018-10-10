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Posted 10 октября 2018, 10:50

Published 10 октября 2018, 10:50

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Ростовчанина осудили на шесть лет за попытку задушить таксиста

10 октября 2018, 10:50
Морозовский районный суд Ростовской области приговорил к 6,5 года колонии местного жителя, который во время поездки в такси пытался убить таксиста, сообщается на сайте суда.

"В феврале 2018 года пьяный мужчина ехал на такси из Морозовска в хутор Широко-Атамановский. Он поссорился с водителем и решил его убить", - сказано в сообщении.

Фигурант достал из кофты шнурок, набросил на шею водителю и начал его душить. Последний оказал сопротивление, вырвался и смог скрыться.

Ранее нападавший уже был судим за угрозу убийством. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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