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Posted 10 октября 2018, 11:48

Published 10 октября 2018, 11:48

Modified 17 сентября 2022, 15:29

Updated 17 сентября 2022, 15:29

СМИ: в России в 2019 году подорожает ОСАГО

10 октября 2018, 11:48
В России с 1 сентября 2019 года страховщики могут получить право на установление стоимости полиса обязательной автогражданской ответственности на 30% выше или ниже базовых тарифов ЦБ.

Эти поправки уже внесены Минфином в законопроект, направленный на рассмотрение в правительство. Как сообщает газета «Известия», в случае если в среду, 10 октября, соответствующие изменения будут приняты, еще через год — с 1 сентября 2020 года — автостраховщикам будет предоставлено право устанавливать стоимость полиса ОСАГО выше или ниже базовых тарифов в пределах 40%.

Вместе с тем, согласно регламенту, цена не должна превышать размер базового тарифа, составляющий 3432–4118 рублей, однако максимальную сумму предполагается увеличить до 4942 рублей.Наряду с тем, ведомство намерено отменить коэффициент мощности и региональный коэффициент. Отмечается, что в этой ситуации на цену полиса будут влиять частота нарушения правил дорожного движения и возраст машины. В дополнение ко всему автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года.

Ранее Минфин поддержал повышение штрафов за езду без ОСАГО и идею фиксации автомобилей без полисов на камеры.

#Общество#Новости
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