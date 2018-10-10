СМИ: в России в 2019 году подорожает ОСАГО

Эти поправки уже внесены Минфином в законопроект, направленный на рассмотрение в правительство. Как сообщает газета «Известия», в случае если в среду, 10 октября, соответствующие изменения будут приняты, еще через год — с 1 сентября 2020 года — автостраховщикам будет предоставлено право устанавливать стоимость полиса ОСАГО выше или ниже базовых тарифов в пределах 40%.