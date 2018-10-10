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В Ростовской области с начала года произошло 1,7 тыс возгораний травы

10 октября 2018, 12:36
В Ростовской области с начала текущего года увеличилось количество возгорания сухой растительности, но уменьшилась площадь на 60%, рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Ростовской области полковник внутренней службы Владимир Устин.

"С начала текущего года по загоранию сухой растительности мы имеем рост, у нас 1700 пожаров произошло, в прошлый год 1400, но площадь возгорания уменьшилась, более чем на 60%", 635 до 252 гектар, - сообщил Устин.

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