В Ростовской области с начала года произошло 1,7 тыс возгораний травы
10 октября 2018, 12:36
В Ростовской области с начала текущего года увеличилось количество возгорания сухой растительности, но уменьшилась площадь на 60%, рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Ростовской области полковник внутренней службы Владимир Устин.
"С начала текущего года по загоранию сухой растительности мы имеем рост, у нас 1700 пожаров произошло, в прошлый год 1400, но площадь возгорания уменьшилась, более чем на 60%", 635 до 252 гектар, - сообщил Устин.