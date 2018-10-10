В Таганроге началась проверка после гибели двух человек в квартире

Posted 10 октября 2018, 14:58
Published 10 октября 2018, 14:58
Modified 17 сентября 2022, 15:29
Updated 17 сентября 2022, 15:29
"В переулке Клубный в квартире обнаружили тела 19-летнего мужчины и 21-летней женщины. Входная дверь и окна были заперты изнутри, повреждений на них не нашли", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на телах телесные повреждения отсутствовали. По предварительной информации, смерть могла наступить из-за отравления продуктами горения.
В данный момент назначены экспертизы. Все обстоятельства будут установлены в ходе проверки.
р1