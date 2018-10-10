rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября 2018, 14:58

Published 10 октября 2018, 14:58

Modified 17 сентября 2022, 15:29

Updated 17 сентября 2022, 15:29

В Таганроге началась проверка после гибели двух человек в квартире

10 октября 2018, 14:58
В Таганроге Ростовской области следствие начало проверку после обнаружения тел двух человек в квартире, сообщает региональное УСКР.

"В переулке Клубный в квартире обнаружили тела 19-летнего мужчины и 21-летней женщины. Входная дверь и окна были заперты изнутри, повреждений на них не нашли", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на телах телесные повреждения отсутствовали. По предварительной информации, смерть могла наступить из-за отравления продуктами горения.

В данный момент назначены экспертизы. Все обстоятельства будут установлены в ходе проверки.

р1

Материалы по теме
Маленький мальчик погиб при пожаре в гараже в КраснодареВ Краснодаре сидящий на рельсах 27-летний мужчина погиб под колесами поезда
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика