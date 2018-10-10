В Таганроге началась проверка после гибели двух человек в квартире

В Таганроге Ростовской области следствие начало проверку после обнаружения тел двух человек в квартире, сообщает региональное УСКР.

"В переулке Клубный в квартире обнаружили тела 19-летнего мужчины и 21-летней женщины. Входная дверь и окна были заперты изнутри, повреждений на них не нашли", - сказано в сообщении. Отмечается, что на телах телесные повреждения отсутствовали. По предварительной информации, смерть могла наступить из-за отравления продуктами горения. В данный момент назначены экспертизы. Все обстоятельства будут установлены в ходе проверки. р1 Материалы по теме Маленький мальчик погиб при пожаре в гараже в Краснодаре В Краснодаре сидящий на рельсах 27-летний мужчина погиб под колесами поезда