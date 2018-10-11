Победители конкурса VK Mobile Challenge смогут присоединиться к команде соцсети

Posted 11 октября 2018, 14:40
Published 11 октября 2018, 14:40
Modified 17 сентября 2022, 15:29
Updated 17 сентября 2022, 15:29
"Помимо этого, победители смогут присоединиться к команде соцсети", - сказано в сообщении.
Начнется конкурс с 1,5-часового онлайн-теста на знание платформы Android или iOS. Также в тест входят несколько алгоритмических задач и задания со свободной формой ответа, в которых нужно решить реальную проблему, возникшую в любом мобильном приложении.
Прошедшие во второй этап будут решать продуктовую задачу, на что отводится несколько дней. Первый тест будет доступен до конца суток 28 октября.
Отмечается, что наградят победителей конкурса в Санкт-Петербурге.
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