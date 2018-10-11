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Posted 11 октября 2018, 14:40

Published 11 октября 2018, 14:40

Modified 17 сентября 2022, 15:29

Updated 17 сентября 2022, 15:29

Победители конкурса VK Mobile Challenge смогут присоединиться к команде соцсети

11 октября 2018, 14:40
Социальная сеть "ВКонтакте" объявила конкурс для разработчиков для Android и iOS платформ с призовым фондом до 2 миллионов рублей, сообщила пресс-служба компании.

"Помимо этого, победители смогут присоединиться к команде соцсети", - сказано в сообщении.

Начнется конкурс с 1,5-часового онлайн-теста на знание платформы Android или iOS. Также в тест входят несколько алгоритмических задач и задания со свободной формой ответа, в которых нужно решить реальную проблему, возникшую в любом мобильном приложении.

Прошедшие во второй этап будут решать продуктовую задачу, на что отводится несколько дней. Первый тест будет доступен до конца суток 28 октября.

Отмечается, что наградят победителей конкурса в Санкт-Петербурге.

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