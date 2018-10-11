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Posted 11 октября 2018, 06:35

Published 11 октября 2018, 06:35

Modified 17 сентября 2022, 15:29

Updated 17 сентября 2022, 15:29

Светофоры с таймером предложили установить ростовчане в центре города

11 октября 2018, 06:35
Жительница Ростова-на-Дону попросила власти установить в центральной части города светофоры с таймером, сообщается в сервисе "Активный ростовчанин".

"Такие светофоры надо поставить на перекрестках проспекта Ворошиловский, улиц Красноармейской, Большой Садовой, площади Гагарина. Тогда водители не будут нарушать проезд за стоп-линию", - сказано в сообщении.

По мнению автора, это позволит снизить число автоаварий. Она добавила, что на крупных перекрестках больше не будут скапливаться пробки из автомобилей, которые проехали на моргающий зеленый сигнал.

На момент четверга обращение поддержали восемь человек.

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#Общество#Новости
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