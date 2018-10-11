Светофоры с таймером предложили установить ростовчане в центре города

Posted 11 октября 2018, 06:35
Published 11 октября 2018, 06:35
Modified 17 сентября 2022, 15:29
Updated 17 сентября 2022, 15:29
"Такие светофоры надо поставить на перекрестках проспекта Ворошиловский, улиц Красноармейской, Большой Садовой, площади Гагарина. Тогда водители не будут нарушать проезд за стоп-линию", - сказано в сообщении.
По мнению автора, это позволит снизить число автоаварий. Она добавила, что на крупных перекрестках больше не будут скапливаться пробки из автомобилей, которые проехали на моргающий зеленый сигнал.
На момент четверга обращение поддержали восемь человек.
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