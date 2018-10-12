Четыре грузовика столкнулись в Краснодарском крае, двое погибли

"Водитель грузовика Iveco допустил выезд на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с КамАЗом, от удара виновник ДТП перевернулся и столкнулся с грузовой Scania, а КамАЗ с еще одним КамАЗом", - сказано в сообщении.