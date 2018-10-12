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Posted 12 октября 2018, 10:54

Published 12 октября 2018, 10:54

Modified 17 сентября 2022, 15:29

Updated 17 сентября 2022, 15:29

Четыре грузовика столкнулись в Краснодарском крае, двое погибли

12 октября 2018, 10:54
Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Кавказском районе Краснодарского края, сообщило региональное ГУ МВД.

"Водитель грузовика Iveco допустил выезд на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с КамАЗом, от удара виновник ДТП перевернулся и столкнулся с грузовой Scania, а КамАЗ с еще одним КамАЗом", - сказано в сообщении.

В результате столкновения на месте погибли 57-летний виновник ДТП и 30-летний водитель первого КамАЗа, 49-летнего водителя второго КамАЗа доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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