Движение ограничат по Большому проспекту в Таганроге

Posted 12 октября 2018, 14:20
Published 12 октября 2018, 14:20
Modified 17 сентября 2022, 15:29
Updated 17 сентября 2022, 15:29
Ограничения будут действовать с 15 октября по 1 ноября по Большому Проспекту на участке от ул. Ейской до ул. Больничной. Также это коснется трамваев №5, 6, 7 с 18 октября по 1 ноября.
Отмечается, что объехать зоны перекрытия можно будет по другим улицам. Местных жителей попросили заранее выбирать маршруты.
Эти меры необходимы для предотвращения автоаварий, распределения транспортных потоков на городских дорогах.
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