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Posted 12 октября 2018, 14:20

Published 12 октября 2018, 14:20

Modified 17 сентября 2022, 15:29

Updated 17 сентября 2022, 15:29

Движение ограничат по Большому проспекту в Таганроге

12 октября 2018, 14:20
В Таганроге Ростовской области введут ограничения движения по Большому проспекту для предотвращения ДТП, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 15 октября по 1 ноября по Большому Проспекту на участке от ул. Ейской до ул. Больничной. Также это коснется трамваев №5, 6, 7 с 18 октября по 1 ноября.

Отмечается, что объехать зоны перекрытия можно будет по другим улицам. Местных жителей попросили заранее выбирать маршруты.

Эти меры необходимы для предотвращения автоаварий, распределения транспортных потоков на городских дорогах.

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