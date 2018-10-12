Кино про Ростов-на-Дону оказалось выгоднее снимать в Ярославле

"Сейчас у нас есть определенные сложности, например, с проектом "Ростов" который отсняли в Ярославле, а не у нас, потому что мы не можем решить транспортную логистику, перелеты московских артистов, медийных, дорогие, поэтому нам надо искать ростовских героев, ведь проще всего взять столичную звезду и привести в Ростов", - говорит Наместников.