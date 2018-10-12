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Posted 12 октября 2018, 08:06

Published 12 октября 2018, 08:06

Modified 17 сентября 2022, 15:29

Updated 17 сентября 2022, 15:29

Кино про Ростов-на-Дону оказалось выгоднее снимать в Ярославле

12 октября 2018, 08:06
Режиссеры не едут снимать кино в Ростовскую область из-за отсутствия выгоды, сообщил художественный руководитель кинокластера "Дон" Владимир Наместников.

"Сейчас у нас есть определенные сложности, например, с проектом "Ростов" который отсняли в Ярославле, а не у нас, потому что мы не можем решить транспортную логистику, перелеты московских артистов, медийных, дорогие, поэтому нам надо искать ростовских героев, ведь проще всего взять столичную звезду и привести в Ростов", - говорит Наместников.

По словам другого участника круглого стола, президента группы компаний "Южный регион" Георгия Кудинова, дело не только в дорогих перелетах и в отсутствии актеров, но и в том, что в Ростове не созданы необходимые условия, для того чтобы московские киногруппы выбирали город в качестве съемочной площадки.

"Насколько нашему городу приятно и интересно, что один из знаковых сериалов, в котором описывается Ростов-на-Дону, снимают в Ярославле? Эта история достаточно знаковая, так как компании идут туда, где есть дешевый сервис, качественные руки", - рассказал Кудинов.

Он подчеркнул, что в Ростовскую область необходимо привлекать инвесторов, которые будут способствовать развитию кинокластера.

"Это хорошо, когда режиссеры снимают, но они уезжают, а регион должен получать от этого что-то. Например, Жигунов не смог снять в Ростове фильм, он снял первую серию и все, значит есть для этого какие-то объективные причины", - добавил спикер.

По мнению профессора, заведующего кафедрой средств массовой коммуникации ЮФУ Елены Шириной, на сегодняшний день ростовскому кино не хватает хороших сценариев, так как все сейчас в основном увлеклись только технологиями.

"Технологии - это хорошо, но где личность и творческие люди? Нам нужно воспитывать какую-то часть людей, которые будут создавать сценарии, так как с этим сейчас большие проблемы", - заверила Ширина.

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