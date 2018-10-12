Неделя в Ростове: рабыня ФАС, бесполезный авиарейс, рэкетиры и клад

Posted 12 октября 2018, 15:06
Published 12 октября 2018, 15:06
Modified 17 сентября 2022, 15:29
Updated 17 сентября 2022, 15:29
К такой активности чиновников подтолкнул рекламный плакат местной стройкомпании с изображении девушки, "«ищущей хозяина". Один из горожан, пол которого не раскрывается, увидел в забавной картинке попытку непристойного использования женского образа. Но земляки не поддержали "стукача" - 70% проголосовавших не нашли ничего предосудительного в красивой девушке с завязанными глазами. На самом деле в городе можно встретить множество рекламных вывесок с более откровенными изображениями частей женского тела и предложениями "давать" за что-то. Но сложно найти аналогичную рекламу с мужчинами.
Utair запустила странный авиарейс из Ростова в Ставрополь. Расстояние между этими городами можно преодолеть на машине (с помощью сервисов "Попутчики") за три часа. Авиакомпания же предлагает сделать то же самое за 1,5 часа и заплатить за это чуть более одной тысячи рублей. Но при этом придется потратить 800 рублей и минимум 30 минут, чтобы прибыть заранее в новый аэропорт Платов под Ростовом. На такси придется потратиться и в Ставрополе. Никакой выгоды по времени и деньгам, зато можно полетать на самолете.
Журналисты RostovGazeta провели собственное расследование деятельности рэкетиров на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону, попробовали оценить масштабы их деятельности, а также безуспешно обратить внимание полиции на деятельность криминальных структур в городе. Все подробности в нашем тексте.
Житель Ростова-на-Дону привлек к себе внимание обнаруженным в Афганистане кладом, который, по его оценкам, стоит больше одного миллиарда рублей. Будущий миллиардер продает 200 золотых монет по шесть миллионов за штуку. Эксперты считают мужчину сумасшедшим, а цену монет завышенной в сотни раз. В последнее время среди ростовчан стало модно продавать бесполезные вещи по цене, превышающей миллион рублей. Дураков-покупателей не находится, но журналисты сразу подхватывают эти истории.