Неделя в Ростове: рабыня ФАС, бесполезный авиарейс, рэкетиры и клад

Utair запустила странный авиарейс из Ростова в Ставрополь. Расстояние между этими городами можно преодолеть на машине (с помощью сервисов "Попутчики") за три часа. Авиакомпания же предлагает сделать то же самое за 1,5 часа и заплатить за это чуть более одной тысячи рублей. Но при этом придется потратить 800 рублей и минимум 30 минут, чтобы прибыть заранее в новый аэропорт Платов под Ростовом. На такси придется потратиться и в Ставрополе. Никакой выгоды по времени и деньгам, зато можно полетать на самолете.