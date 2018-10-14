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Posted 14 октября 2018, 09:46

Published 14 октября 2018, 09:46

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Экипаж затонувшего судна из Ростова доставят в Новороссийск сегодня

14 октября 2018, 09:46
Экипаж затонувшего в Черном море судна, направляющегося из Ростова-на-Дону в Турцию, доставят в воскресенье в Новороссийск, сообщил RostovGazeta сотрудник Морского спасательного подцентра Севастополя.

В субботу около 10:18 в Черном море затонуло судно под флагом Панамы, сухогруз перевозил металлолом из Ростова в Турцию. ЧП произошло примерно в 50 милях от берега Крыма. Экипаж эвакуировался на двух плотах, сумев вовремя подать сигнал о бедствии. Проходящий мимо греческий танкер MINERVA MARINA спас членов затонувшего судна.

«В течение 40 минут судно ушло на дно вместе со всем грузом. Сумма ущерба, а также причина произошедшего - будет устанавливаться. Спасенные члены экипажа находятся в удовлетворительном состоянии, сегодня их доставят в Новороссийск», - отметили в подцентре Севастополя.

СМИ назвали предварительной причиной затопления судна - смещение груза.

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