Экипаж затонувшего судна из Ростова доставят в Новороссийск сегодня

Posted 14 октября 2018, 09:46
Published 14 октября 2018, 09:46
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
В субботу около 10:18 в Черном море затонуло судно под флагом Панамы, сухогруз перевозил металлолом из Ростова в Турцию. ЧП произошло примерно в 50 милях от берега Крыма. Экипаж эвакуировался на двух плотах, сумев вовремя подать сигнал о бедствии. Проходящий мимо греческий танкер MINERVA MARINA спас членов затонувшего судна.
«В течение 40 минут судно ушло на дно вместе со всем грузом. Сумма ущерба, а также причина произошедшего - будет устанавливаться. Спасенные члены экипажа находятся в удовлетворительном состоянии, сегодня их доставят в Новороссийск», - отметили в подцентре Севастополя.
СМИ назвали предварительной причиной затопления судна - смещение груза.