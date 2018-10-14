Экипаж затонувшего судна из Ростова доставят в Новороссийск сегодня

В субботу около 10:18 в Черном море затонуло судно под флагом Панамы, сухогруз перевозил металлолом из Ростова в Турцию. ЧП произошло примерно в 50 милях от берега Крыма. Экипаж эвакуировался на двух плотах, сумев вовремя подать сигнал о бедствии. Проходящий мимо греческий танкер MINERVA MARINA спас членов затонувшего судна.