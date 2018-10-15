История отечественной космонавтики идет по баллистическому пути - эксперт

Posted 15 октября 2018, 17:41
Published 15 октября 2018, 17:41
Modified 17 сентября 2022, 15:29
Updated 17 сентября 2022, 15:29
"При запуске к МКС корабля "Союз МС-10" у него отказали двигатели. Космонавтам удалось выжить, спускаемый аппарат совершил аварийную посадку, спустившись по баллистической траектории", - сказано в сообщении.
Жартунов пояснил, что баллистическая траектория является дугой. То же самое переживала и история отечественной космонавтики.
Отмечается, что взлет космонавтики начался после ВОВ. Тогда СССР досталась немецкая ракета Фау-2. У конструкторов оказались необходимые наработки, но главной проблемой была технологическая отсталость советской промышленности. Первые собранные копии Фау-2 добавили новых проблем, на решение которых ушло несколько лет. Позже появилась ракета Р-7, которая совершила свой первый успешный полет.
"Апогеем отечественной космонавтики можно считать 1961 год. СССР запускал примерно 100 аппаратов в год. Однако потом пропала способность делать качественную полезную нагрузку, то есть спутники связи, разведки", - говорится в публикации.
Отмечается, что Россия сдала темп в разработке новых ракет-носителей.
"Сейчас страна одичала настолько, что больше не может поддерживать качество производства даже на уровне 60-летней давности. Вытеснение РФ из международных космических проектов - это всего лишь вопрос времени", - пишет издание.
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