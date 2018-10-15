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Posted 15 октября 2018, 17:41

Published 15 октября 2018, 17:41

Modified 17 сентября 2022, 15:29

Updated 17 сентября 2022, 15:29

История отечественной космонавтики идет по баллистическому пути - эксперт

15 октября 2018, 17:41
Аналитик Вадим Жартунов заявил, что в день 100-летия РКК "Энергия" отечественная космонавтика окончательно рухнула с небес, сообщает издание "Новые известия".

"При запуске к МКС корабля "Союз МС-10" у него отказали двигатели. Космонавтам удалось выжить, спускаемый аппарат совершил аварийную посадку, спустившись по баллистической траектории", - сказано в сообщении.

Жартунов пояснил, что баллистическая траектория является дугой. То же самое переживала и история отечественной космонавтики.

Отмечается, что взлет космонавтики начался после ВОВ. Тогда СССР досталась немецкая ракета Фау-2. У конструкторов оказались необходимые наработки, но главной проблемой была технологическая отсталость советской промышленности. Первые собранные копии Фау-2 добавили новых проблем, на решение которых ушло несколько лет. Позже появилась ракета Р-7, которая совершила свой первый успешный полет.

"Апогеем отечественной космонавтики можно считать 1961 год. СССР запускал примерно 100 аппаратов в год. Однако потом пропала способность делать качественную полезную нагрузку, то есть спутники связи, разведки", - говорится в публикации.

Отмечается, что Россия сдала темп в разработке новых ракет-носителей.

"Сейчас страна одичала настолько, что больше не может поддерживать качество производства даже на уровне 60-летней давности. Вытеснение РФ из международных космических проектов - это всего лишь вопрос времени", - пишет издание.

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