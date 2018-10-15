История отечественной космонавтики идет по баллистическому пути - эксперт

Отмечается, что взлет космонавтики начался после ВОВ. Тогда СССР досталась немецкая ракета Фау-2. У конструкторов оказались необходимые наработки, но главной проблемой была технологическая отсталость советской промышленности. Первые собранные копии Фау-2 добавили новых проблем, на решение которых ушло несколько лет. Позже появилась ракета Р-7, которая совершила свой первый успешный полет.