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Posted 15 октября 2018, 15:13

Published 15 октября 2018, 15:13

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

ЛСД из Великобритании получал житель Ростова по почте

15 октября 2018, 15:13
Житель Ростова-на-Дону регулярно получал посылки из Великобритании с ЛСД, сообщило Южное таможенное управление.

"В течение года ростовчанин получил не менее трех отправлений из-за рубежа", - сказано в сообщении.

Информацию о поступлении посылки с ЛСД получил отдел по борьбе с контрабандой наркотиков Ростовской таможни, сотрудники которого и обнаружили отправление в одном из почтовых отделений города.

В мешке находился почтовый конверт с надписями, почтовыми оттисками и наклеенным фрагментом белого листа. Проведенная экспертиза показала наличие на поверхности перфорированной бумаги наркотической смеси, содержащей лизергид (ЛСД).

Отмечается, что на получателя посылки завели уголовное дело.

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