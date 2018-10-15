ЛСД из Великобритании получал житель Ростова по почте

Posted 15 октября 2018, 15:13
Published 15 октября 2018, 15:13
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"В течение года ростовчанин получил не менее трех отправлений из-за рубежа", - сказано в сообщении.
Информацию о поступлении посылки с ЛСД получил отдел по борьбе с контрабандой наркотиков Ростовской таможни, сотрудники которого и обнаружили отправление в одном из почтовых отделений города.
В мешке находился почтовый конверт с надписями, почтовыми оттисками и наклеенным фрагментом белого листа. Проведенная экспертиза показала наличие на поверхности перфорированной бумаги наркотической смеси, содержащей лизергид (ЛСД).
Отмечается, что на получателя посылки завели уголовное дело.
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