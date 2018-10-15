Под Ростовом задержали мужчину за контрабанду 200 килограммов красной икры

Posted 15 октября 2018, 08:55
Published 15 октября 2018, 08:55
Modified 1 октября, 15:16
Updated 1 октября, 15:16
"Мужчина доставлял к границе коробки из припаркованного недалеко автомобиля. Вес груза достиг 200 килограммов. Стоимость партии красной икры составила 600 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
По данному факту завели дело об административном правонарушении. Теперь мужчине грозит штраф.
Кроме того, весь товар могут конфисковать.
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