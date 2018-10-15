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Posted 15 октября 2018, 08:55

Published 15 октября 2018, 08:55

Modified 1 октября, 15:16

Updated 1 октября, 15:16

Под Ростовом задержали мужчину за контрабанду 200 килограммов красной икры

15 октября 2018, 08:55
В поселке Чертково Ростовской области задержали мужчину, который хотел переправить через границу 200 килограммов красной икры, сообщили в пограничном управлении ФСБ РФ по региону.

"Мужчина доставлял к границе коробки из припаркованного недалеко автомобиля. Вес груза достиг 200 килограммов. Стоимость партии красной икры составила 600 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

По данному факту завели дело об административном правонарушении. Теперь мужчине грозит штраф.

Кроме того, весь товар могут конфисковать.

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