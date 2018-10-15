Всероссийский студенческий слет в Ростове собрал более 2,7 тыс человек

"На протяжении многих лет российские студенты вносят весомый вклад в укрепление экономического, энергетического потенциала этого региона, решение востребованных задач социальной сферы. В Ростовскую область прибыли лучшие из лучших, доказавшие право первенства успехами в труде, спорте, учебе и творчестве. Я вам обещаю, что пройдут годы и десятилетия, и вы никогда не забудете об этом вечере, и о студенческих строительных отрядах. Это очень здорово, ведь это закаляет, объединяет, делает команду мощной, которая способна решать любые задачи", - заявил Василий Голубев.