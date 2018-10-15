rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября 2018, 12:45

Published 15 октября 2018, 12:45

Modified 17 сентября 2022, 15:29

Updated 17 сентября 2022, 15:29

Всероссийский студенческий слет в Ростове собрал более 2,7 тыс человек

15 октября 2018, 12:45
В рамках Всероссийского студенческого слета Ростов принял более 2,7 тысячи человек из 74 субъектов России, передает корреспондент RostovGazeta.

В субботу, 13 октября, состоялось открытие Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 59-го трудового семестра. Ежегодно молодежная общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" проводит Всероссийский слет студенческих отрядов. Право проведения слета в 2018 году получила Ростовская область.

На донскую землю прибыло более 2,7 тысячи бойцов студенческих отрядов из 74 субъектов РФ, которые смогли поучаствовать в очень важном для региона событии. На территории строящегося военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" студенческие отряды заложили "Сад Победы", который насчитывает почти 200 декоративных деревьев. В честь каждого российского субъекта был высажен саженец.

На сегодняшний день студенческие отряды Ростовской области насчитывают более 5,5 тысячи бойцов, и, по мнению губернатора Ростовской области Василия Голубева, студотряды в регионе имеют большое значение. Он честно признался, что по-хорошему завидует всем участникам.

"На протяжении многих лет российские студенты вносят весомый вклад в укрепление экономического, энергетического потенциала этого региона, решение востребованных задач социальной сферы. В Ростовскую область прибыли лучшие из лучших, доказавшие право первенства успехами в труде, спорте, учебе и творчестве. Я вам обещаю, что пройдут годы и десятилетия, и вы никогда не забудете об этом вечере, и о студенческих строительных отрядах. Это очень здорово, ведь это закаляет, объединяет, делает команду мощной, которая способна решать любые задачи", - заявил Василий Голубев.

Также в рамках слета власти Ростовской области предложили возродить "обменные" студенческие отряды с другими странами, когда лучшие студенты университетов, занимающиеся активно общественной деятельностью, имели возможность выезжать в третий трудовой семестр в другие государства и, соответственно, из этих государств такое же количество молодых людей приезжало в регион.

Материалы по теме
В Ростовской области учредили знамя лучшего студотряда
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика