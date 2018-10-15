Всероссийский студенческий слет в Ростове собрал более 2,7 тыс человек

Posted 15 октября 2018, 12:45
Published 15 октября 2018, 12:45
Modified 17 сентября 2022, 15:29
Updated 17 сентября 2022, 15:29
В субботу, 13 октября, состоялось открытие Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 59-го трудового семестра. Ежегодно молодежная общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" проводит Всероссийский слет студенческих отрядов. Право проведения слета в 2018 году получила Ростовская область.
На донскую землю прибыло более 2,7 тысячи бойцов студенческих отрядов из 74 субъектов РФ, которые смогли поучаствовать в очень важном для региона событии. На территории строящегося военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" студенческие отряды заложили "Сад Победы", который насчитывает почти 200 декоративных деревьев. В честь каждого российского субъекта был высажен саженец.
На сегодняшний день студенческие отряды Ростовской области насчитывают более 5,5 тысячи бойцов, и, по мнению губернатора Ростовской области Василия Голубева, студотряды в регионе имеют большое значение. Он честно признался, что по-хорошему завидует всем участникам.
"На протяжении многих лет российские студенты вносят весомый вклад в укрепление экономического, энергетического потенциала этого региона, решение востребованных задач социальной сферы. В Ростовскую область прибыли лучшие из лучших, доказавшие право первенства успехами в труде, спорте, учебе и творчестве. Я вам обещаю, что пройдут годы и десятилетия, и вы никогда не забудете об этом вечере, и о студенческих строительных отрядах. Это очень здорово, ведь это закаляет, объединяет, делает команду мощной, которая способна решать любые задачи", - заявил Василий Голубев.
Также в рамках слета власти Ростовской области предложили возродить "обменные" студенческие отряды с другими странами, когда лучшие студенты университетов, занимающиеся активно общественной деятельностью, имели возможность выезжать в третий трудовой семестр в другие государства и, соответственно, из этих государств такое же количество молодых людей приезжало в регион.