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Лучшие разработки показали студенты и школьники на закрытии проекта "Проекториум"

16 октября 2018, 10:49
В Ростове-на-Дону закончился трехнедельный интенсив студенческих проектов "Проекториум Garaж Lab: Инжиниринг", участники показали свои лучшие разработки, сообщает информационная служба ДГТУ.

"В состав 10 проектных групп вошли студенты и школьники. Им предстояло решить кейсы реальных предприятий, таких как "Эльбузд", "РКЗ-Тавр", - сказано в сообщении.

Во время закрытия, которое прошло 14 октября, участники представили прототипы, созданные по техническому заданию заказчиков. К ним относятся гранулятор для сухих кормов, устройство нарезки колбасы, чайный вендинговый аппарат, устройство для просветки винных бутылок, система автополива и мониторинга влажности почвы, укладчик сосисок в упаковку.

"Этот формат является будущим образования. Студенты могут погрузиться в тему, за несколько дней им необходимо освоить навыки нескольких профессий. Все это проходит в условиях конкуренции", - пояснил проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности ДГТУ Олег Полушкин.

В команде каждый участник занимался своей задачей. Им в распоряжение предоставили мастерские промковоркинга и необходимые для создания прототипа материалы. Во время интенсива организовали семинары от экспертов.

Ярослав Кудинов, который занимался разработкой устройства нарезки колбасы, сообщил, что теперь его команда планирует автоматизировать все процессы.

В результате были отобраны три проекта, которые поучаствуют в конкурсе "Донская сборка". Призовой фонд здесь достигает 800 тысяч рублей. Выданные сертификаты дадут право на покупку расходников для улучшения прототипа. Конкурс состоится в конце октября.

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