Лучшие разработки показали студенты и школьники на закрытии проекта "Проекториум"

"Этот формат является будущим образования. Студенты могут погрузиться в тему, за несколько дней им необходимо освоить навыки нескольких профессий. Все это проходит в условиях конкуренции", - пояснил проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности ДГТУ Олег Полушкин.