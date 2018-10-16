Ростовский губернатор отчитал министра культуры за состояние филармонии

"Это областная филармония, то, без чего государственная политика проводится не сможет, а министр культуры не помнит, сколько стоит ремонт этого учреждения. Такие вещи нужно и ночью знать, так как есть такие темы, которые должен знать каждый министр", - заявил Голубев.