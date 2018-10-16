Ростовский губернатор отчитал министра культуры за состояние филармонии

Posted 16 октября 2018, 09:44
Published 16 октября 2018, 09:44
Modified 17 сентября 2022, 15:30
Updated 17 сентября 2022, 15:30
На заседании правительства губернатор Ростовской области Василий Голубев поинтересовался у министра культуры Владимира Бабина, удовлетворен ли он состоянием областной филармонии и какая работа сегодня ведется в этом направлении?
"Нет, не удовлетворен. У нас есть проект, и с 2020 года мы начинаем ремонт областной филармонии", - рассказал Бабин.
Уточнить стоимость ремонта филармонии он не смог. По словам Василия Голубева, министерство культуры Ростовской области должно тщательно заняться этим вопросом.
"Это областная филармония, то, без чего государственная политика проводится не сможет, а министр культуры не помнит, сколько стоит ремонт этого учреждения. Такие вещи нужно и ночью знать, так как есть такие темы, которые должен знать каждый министр", - заявил Голубев.