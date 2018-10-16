Участвовать в соревнованиях для рядовых ростовчан запретят спортсменам

Posted 16 октября 2018, 11:52
Published 16 октября 2018, 11:52
Modified 17 сентября 2022, 15:30
Updated 17 сентября 2022, 15:30
"Помимо этого, в области унифицируют программы проведения соревнований с тем, чтобы вовлечь в спортивные мероприятия как можно больше населения", - сказано в сообщении.
В частности, планируется включать в соревнования виды спорта, максимально доступные для всех граждан, независимо от их возраста и пола.
Отмечается, что в 2018 году по сравнению с 2017-м количество занимающихся в муниципальных спортивных школах увеличилось боле чем на 1,4 тысячи человек. Кроме того, на 180,2 миллиона рублей увеличилось финансирование муниципальных спортшкол.
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