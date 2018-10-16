Участвовать в соревнованиях для рядовых ростовчан запретят спортсменам

Отмечается, что в 2018 году по сравнению с 2017-м количество занимающихся в муниципальных спортивных школах увеличилось боле чем на 1,4 тысячи человек. Кроме того, на 180,2 миллиона рублей увеличилось финансирование муниципальных спортшкол.