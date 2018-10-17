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Posted 17 октября 2018, 10:04

Published 17 октября 2018, 10:04

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Фестиваль Португальского кино пройдет в Ростовской области

17 октября 2018, 10:04
В Таганроге Ростовской области состоится уже традиционный фестиваль европейского кино, сообщили в городской администрации.

"Фестиваль будет проходить с 25 по 28 октября в Молодежном центре по улице Петровская. Посетителей познакомят с кинематографом Португалии", - сказано в сообщении.

В программе предусмотрены художественные, документальные и короткометражные киноленты. Впервые фестиваль в городе прошел в 2012 году, тогда показывали польские фильмы.

В 2014 году состоялся фестиваль Венгерского кино, в 2015 году - фестиваль кино из нескольких стран.

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