Фестиваль Португальского кино пройдет в Ростовской области

Posted 17 октября 2018, 10:04
Published 17 октября 2018, 10:04
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
"Фестиваль будет проходить с 25 по 28 октября в Молодежном центре по улице Петровская. Посетителей познакомят с кинематографом Португалии", - сказано в сообщении.
В программе предусмотрены художественные, документальные и короткометражные киноленты. Впервые фестиваль в городе прошел в 2012 году, тогда показывали польские фильмы.
В 2014 году состоялся фестиваль Венгерского кино, в 2015 году - фестиваль кино из нескольких стран.
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