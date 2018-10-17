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Posted 17 октября 2018, 07:47

Published 17 октября 2018, 07:47

Modified 1 октября, 15:07

Updated 1 октября, 15:07

К тушению свалки в Таганроге привлекли 12 пожарных машин

17 октября 2018, 07:47
В Таганроге Ростовской области произошло возгорание свалки твердых бытовых отходов, сообщили в региональном УМЧС.

"В данный момент специалисты занимаются ликвидацией огня. Всего задействовали 24 человека, используются 12 единиц техники", - сказано в сообщении.

Сейчас уточняется площадь возгорания. Причина произошедшего неизвестна.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что город заволокло дымом.

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