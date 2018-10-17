Около 11 тыс должников остались без газа в 2018 г в Ростовской области

В Ростовской области с начала года газ отключили у более 10,9 тысячи потребителей-должников, сообщает "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону".

"Всего без услуги остались почти 11 человек. В том числе 2,3 тысячи абонентов за отсутствие договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования", - сказано в сообщении. Отмечается, что общий размер долга превысил 220 миллионов рублей. Наиболее число должников оказалось на Семикаракорском, Таганрогском и Шахтинском участках. В сентябре без газа остались 1,4 тысячи физлиц. Их сумма долга составила 22,8 миллиона рублей. р1 Материалы по теме Коллекторское агентство оштрафовали в Ростове за давление на должника