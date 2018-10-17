Около 11 тыс должников остались без газа в 2018 г в Ростовской области

Posted 17 октября 2018, 14:55
Published 17 октября 2018, 14:55
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
"Всего без услуги остались почти 11 человек. В том числе 2,3 тысячи абонентов за отсутствие договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования", - сказано в сообщении.
Отмечается, что общий размер долга превысил 220 миллионов рублей. Наиболее число должников оказалось на Семикаракорском, Таганрогском и Шахтинском участках.
В сентябре без газа остались 1,4 тысячи физлиц. Их сумма долга составила 22,8 миллиона рублей.
р1