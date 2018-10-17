Тридцать сайгаков выпустили в полувольные условия в Ростовской области

Вольерный комплекс построили в 2018 году в рамках соглашения между региональными властями и ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих животных "Живая природа степи". Проект полностью реализуют к 2021 году, еще предстоит провести биомелиорацию на каскаде Веселовского и Пролетарского водохранилищ.