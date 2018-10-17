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Posted 17 октября 2018, 08:36

Published 17 октября 2018, 08:36

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Тридцать сайгаков выпустили в полувольные условия в Ростовской области

17 октября 2018, 08:36
В Орловском районе Ростовской области в полувольные условия выпустили тридцать особей сайгака, сообщило облправительство.

"Животных, выращенных в питомнике, выпустили в вольерный комплекс площадью 512 гектаров", - сказано в сообщении.

Вольерный комплекс построили в 2018 году в рамках соглашения между региональными властями и ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих животных "Живая природа степи". Проект полностью реализуют к 2021 году, еще предстоит провести биомелиорацию на каскаде Веселовского и Пролетарского водохранилищ.

На месте вольерного комплекса еще несколько десятилетий назад сайгаки обитали в диком виде, сейчас можно лишь изредка заходящих из Калмыкии особей.

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