Федеральную программу разработают специально для спасения реки Дон

Отмечается, что по территории Ростовской области протекает нижний Дон, поэтому на ее жизни отражаются и негативные факторы влияния на реку, происходящие в регионах, расположенных выше по течению. Для того, чтобы сохранить и восстановить экологическое состояние реки, необходимо наладить взаимодействие со всеми субъектами России, по территории которых протекает Дон.