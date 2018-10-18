Федеральную программу разработают специально для спасения реки Дон

Posted 18 октября 2018, 11:28
Published 18 октября 2018, 11:28
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
"Имеющиеся проблемы и способы их решения обсудили на прошедшем заседании Координационного совета Общественной палаты РФ по вопросам экологической безопасности", - сказано в сообщении.
Присутствующие пришли к выводу, что большинство имеющихся проблем можно решить только на федеральном уровне.
Отмечается, что по территории Ростовской области протекает нижний Дон, поэтому на ее жизни отражаются и негативные факторы влияния на реку, происходящие в регионах, расположенных выше по течению. Для того, чтобы сохранить и восстановить экологическое состояние реки, необходимо наладить взаимодействие со всеми субъектами России, по территории которых протекает Дон.
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