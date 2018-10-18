ХК "Ростов" одержал десятую победу подряд в новом сезоне

Так, первая игра завершилась с разгромным счетом в пользу ростовчан - 3:10. Вторая игра шла на равных. В первом периоде шайбы забили "кондоры" - вернувшийся в команду Владислав Туник и Никита Рогов. Далее соперники предприняли попытку отыграться, но "Ростов" не сдавал своих позиций и крепко держал оборону. Итог второго периода - две шайбы на счету соперников, три - у "кондоров".