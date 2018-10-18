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Posted 18 октября 2018, 10:18

Published 18 октября 2018, 10:18

Modified 1 октября, 15:01

Updated 1 октября, 15:01

ХК "Ростов" одержал десятую победу подряд в новом сезоне

18 октября 2018, 10:18
ХК "Ростов" продолжил серию своих побед в новом сезоне, дважды обыграв "Южный Урал-Металлург" во вторник и в среду, 16 и 17 октября 2018 года, говорится на сайте хоккейного клуба.

Так, первая игра завершилась с разгромным счетом в пользу ростовчан - 3:10. Вторая игра шла на равных. В первом периоде шайбы забили "кондоры" - вернувшийся в команду Владислав Туник и Никита Рогов. Далее соперники предприняли попытку отыграться, но "Ростов" не сдавал своих позиций и крепко держал оборону. Итог второго периода - две шайбы на счету соперников, три - у "кондоров".

В третьем периоде "Металлурги" забили еще две шайбы в ворота "Ростова", а вот "кондоры" не сумели реализовать ни одного созданного момента. Итог игры - 4:5 в пользу ростовчан.

По итогам серии ХК "Ростов" занимает второе место в турнирной таблице ВХЛ, набрав 20 очков.

"Безобразно сыграли в концовке в обороне, плюс неуверенная игра нашего вратаря позволила сопернику сократить счет. Такие игры надо доводить до конца спокойно, без нервов. Накуролесили, скажем так", - оценил игру своих подопечных главный тренер ХК "Ростов" Григорий Пантелеев.

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