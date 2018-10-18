ХК "Ростов" одержал десятую победу подряд в новом сезоне

Posted 18 октября 2018, 10:18
Published 18 октября 2018, 10:18
Modified 1 октября, 15:01
Updated 1 октября, 15:01
Так, первая игра завершилась с разгромным счетом в пользу ростовчан - 3:10. Вторая игра шла на равных. В первом периоде шайбы забили "кондоры" - вернувшийся в команду Владислав Туник и Никита Рогов. Далее соперники предприняли попытку отыграться, но "Ростов" не сдавал своих позиций и крепко держал оборону. Итог второго периода - две шайбы на счету соперников, три - у "кондоров".
В третьем периоде "Металлурги" забили еще две шайбы в ворота "Ростова", а вот "кондоры" не сумели реализовать ни одного созданного момента. Итог игры - 4:5 в пользу ростовчан.
По итогам серии ХК "Ростов" занимает второе место в турнирной таблице ВХЛ, набрав 20 очков.
"Безобразно сыграли в концовке в обороне, плюс неуверенная игра нашего вратаря позволила сопернику сократить счет. Такие игры надо доводить до конца спокойно, без нервов. Накуролесили, скажем так", - оценил игру своих подопечных главный тренер ХК "Ростов" Григорий Пантелеев.
р2
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]