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Posted 18 октября 2018, 11:43

Published 18 октября 2018, 11:43

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Ростовской область покроют сетью 5G

18 октября 2018, 11:43
В Ростовской области к 2030 году планируется обеспечить на территории региона устойчивое покрытие 5G, сообщает правительство региона.

"Также к этому периоду будут улучшены информационная и телекоммуникационная инфраструктура органов государственной власти. Рост средней скорости Интернета ожидается до 60 мегабит в секунду", - сказано в сообщении.

Также власти намерены увеличить доступ местных жителей к получению государственных услуг по принципу "одного окна". Должно вырасти число субъектов предпринимательства в области информационных технологий.

Общий объем финансирования программы превысит шесть миллиардов рублей.

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