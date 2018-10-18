Ростовской область покроют сетью 5G

Posted 18 октября 2018, 11:43
Published 18 октября 2018, 11:43
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
"Также к этому периоду будут улучшены информационная и телекоммуникационная инфраструктура органов государственной власти. Рост средней скорости Интернета ожидается до 60 мегабит в секунду", - сказано в сообщении.
Также власти намерены увеличить доступ местных жителей к получению государственных услуг по принципу "одного окна". Должно вырасти число субъектов предпринимательства в области информационных технологий.
Общий объем финансирования программы превысит шесть миллиардов рублей.
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