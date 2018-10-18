Сергей Шойгу цитировал стихи на встрече с премьер-министром Монголии

Вместе с тем, Шойгу сказал, что опытом, приобретенным там, хочется делиться с соседями и друзьями. Однако также хочется надеяться, что этот опыт никогда не пригодится. Здесь он привел следующую цитату: «Надежды юношей питают», мы вышли из этого возраста, поэтому лучше быть готовыми к этим событиям», пишет газета «Известия».В ходе встречи министрами был подписан масштабный план долгосрочного сотрудничества в военной сфере, который связан, с подготовкой кадров, проведением военных учений и, безусловно, военно-техническим сотрудничеством.