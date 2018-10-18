rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября 2018, 10:52

Published 18 октября 2018, 10:52

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Сергей Шойгу цитировал стихи на встрече с премьер-министром Монголии

18 октября 2018, 10:52
Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом процитировал стихотворную строчку, высказав таким образом мысль о том, что лучше бы опыт, полученный Вооруженными силами России в Сирии, не пригодился в дальнейшем, но необходимо быть готовым ко всему.

Вместе с тем, Шойгу сказал, что опытом, приобретенным там, хочется делиться с соседями и друзьями. Однако также хочется надеяться, что этот опыт никогда не пригодится. Здесь он привел следующую цитату: «Надежды юношей питают», мы вышли из этого возраста, поэтому лучше быть готовыми к этим событиям», пишет газета «Известия».В ходе встречи министрами был подписан масштабный план долгосрочного сотрудничества в военной сфере, который связан, с подготовкой кадров, проведением военных учений и, безусловно, военно-техническим сотрудничеством.

#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика