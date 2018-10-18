Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва в колледже в Керчи

Posted 18 октября 2018, 11:51
Published 18 октября 2018, 11:51
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
"У пациентов в состоянии средней тяжести сложные переломы и раны рук и ног", - сказано в сообщении.
Состояние трех пациентов оценивается как тяжелое, у семерых как крайне тяжелой, 34-х - средней тяжести.
Отмечается, что за ночь врачам удалось стабилизировать состояние находящихся в крайне тяжелом состоянии пострадавших. Родители детей находятся вместе с ними, начали эвакуацию из Керчи в больницы Москвы и других городов.
Напомним, 17 октября студент политехнического колледжа в Керчи взорвал на территории учебного заведения самодельную бомбу и открыл огонь по находившимся в здании. Согласно официальному списку погибших, среди жертв пятеро взрослых и 15 студентов, шестеро из которых несовершеннолетние 2002 и 2003 года рождения.
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