Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва в колледже в Керчи

Минздрав России сообщил подробности о состоянии пострадавших во время трагедии в политехническом колледже в Керчи, сведения опубликованы на сайте ведомства.

"У пациентов в состоянии средней тяжести сложные переломы и раны рук и ног", - сказано в сообщении. Состояние трех пациентов оценивается как тяжелое, у семерых как крайне тяжелой, 34-х - средней тяжести. Отмечается, что за ночь врачам удалось стабилизировать состояние находящихся в крайне тяжелом состоянии пострадавших. Родители детей находятся вместе с ними, начали эвакуацию из Керчи в больницы Москвы и других городов. Напомним, 17 октября студент политехнического колледжа в Керчи взорвал на территории учебного заведения самодельную бомбу и открыл огонь по находившимся в здании. Согласно официальному списку погибших, среди жертв пятеро взрослых и 15 студентов, шестеро из которых несовершеннолетние 2002 и 2003 года рождения. р3 Материалы по теме С жертвами трагедии Керчи простятся 19 октября