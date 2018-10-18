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Posted 18 октября 2018, 11:51

Published 18 октября 2018, 11:51

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва в колледже в Керчи

18 октября 2018, 11:51
Минздрав России сообщил подробности о состоянии пострадавших во время трагедии в политехническом колледже в Керчи, сведения опубликованы на сайте ведомства.

"У пациентов в состоянии средней тяжести сложные переломы и раны рук и ног", - сказано в сообщении.

Состояние трех пациентов оценивается как тяжелое, у семерых как крайне тяжелой, 34-х - средней тяжести.

Отмечается, что за ночь врачам удалось стабилизировать состояние находящихся в крайне тяжелом состоянии пострадавших. Родители детей находятся вместе с ними, начали эвакуацию из Керчи в больницы Москвы и других городов.

Напомним, 17 октября студент политехнического колледжа в Керчи взорвал на территории учебного заведения самодельную бомбу и открыл огонь по находившимся в здании. Согласно официальному списку погибших, среди жертв пятеро взрослых и 15 студентов, шестеро из которых несовершеннолетние 2002 и 2003 года рождения.

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