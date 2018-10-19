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Posted 19 октября 2018, 08:00

Published 19 октября 2018, 08:00

Modified 1 октября, 15:13

Updated 1 октября, 15:13

Антибиотики в волгоградском сервелате нашли в Ростове

19 октября 2018, 08:00
Антибиотики в сервелате производства Волгоградской области нашли сотрудники Ростовского референтного центра Россельхознадзора, сообщается на сайте учреждения.

"В колбасе выявили наличие окситетрациклина, относящегося к антибиотикам тетрациклиновой группы", - сказано в сообщении.

Количество обнаруженного препарата превышало допустимое.

Антибиотики тетрациклиновой группы широко используются в животноводстве, но их наличие в мясе приводит к аллергическим реакциям, расстройствам кишечника и прочим побочным эффектам у употребившего его в пищу человека.

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