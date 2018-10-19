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На 34% выросло число обманутых дольщиков в Ростовской области за год

19 октября 2018, 17:34
За год количество обманутых дольщиков в Ростовской области выросло более чем на 34%, следует из сообщения облправительства.

"По состоянию на начало ноября 2017 года в области числились 1,62 обманутых участников долевого строительства, на 10 октября 2018 года их число достигло 2,17 тысячи человек", - сказано в сообщении.

Для решения проблемы обманутых дольщиков в регионе начали оказывать поддержу тем застройщикам, которые берутся достраивать проблемные дома. В частности, такие компании получают землю для застройки без проведения торгов при условии, что 5% квартирного фонда построенных ими домов уйдут на расселение пострадавших участников долевого строительства.

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