На 34% выросло число обманутых дольщиков в Ростовской области за год

Для решения проблемы обманутых дольщиков в регионе начали оказывать поддержу тем застройщикам, которые берутся достраивать проблемные дома. В частности, такие компании получают землю для застройки без проведения торгов при условии, что 5% квартирного фонда построенных ими домов уйдут на расселение пострадавших участников долевого строительства.