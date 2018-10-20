Спецназовец сделал предложение ростовчанке во время показательных выступлений

Мероприятия прошли в пятницу, на них побывали несколько тысяч человек. Для них работали военно-прикладные тренажеры, интерактивные площадки по оказанию медпомощи. Кроме того, посетители смогли поучаствовать в военно-тактической игре "лазертаг" и метании гранат.