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Спецназовец сделал предложение ростовчанке во время показательных выступлений

20 октября 2018, 11:41
В Ростове-на-Дону в парке "Левобережный" состоялась военно-патриотическая акция "Встать в строй!", в ходе которой один из участников сделал предложение девушке, сообщает правительство региона.

"Бойцы спецназа провели показательные выступления, в ходе которых приглашали зрительниц. В это время один из спецназовцев опустился на одно колено и достал красную коробочку с кольцом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что девушка ответила согласием под звуки выстрелов и аплодисменты зрителей.

Мероприятия прошли в пятницу, на них побывали несколько тысяч человек. Для них работали военно-прикладные тренажеры, интерактивные площадки по оказанию медпомощи. Кроме того, посетители смогли поучаствовать в военно-тактической игре "лазертаг" и метании гранат.

Также состоялся плац-концерт военного оркестра.

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