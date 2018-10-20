Спецназовец сделал предложение ростовчанке во время показательных выступлений

"Бойцы спецназа провели показательные выступления, в ходе которых приглашали зрительниц. В это время один из спецназовцев опустился на одно колено и достал красную коробочку с кольцом", - сказано в сообщении.
Отмечается, что девушка ответила согласием под звуки выстрелов и аплодисменты зрителей.
Мероприятия прошли в пятницу, на них побывали несколько тысяч человек. Для них работали военно-прикладные тренажеры, интерактивные площадки по оказанию медпомощи. Кроме того, посетители смогли поучаствовать в военно-тактической игре "лазертаг" и метании гранат.
Также состоялся плац-концерт военного оркестра.