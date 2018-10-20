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Posted 20 октября 2018, 12:50

Published 20 октября 2018, 12:50

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Трое туристов из Москвы застряли в горах Крыма

20 октября 2018, 12:50
Трое приезжих из Москвы не смогли самостоятельно спуститься с крутого склона горы Аю-Даг в Республике Крым, сообщило региональное УМЧС.

"Туристы достигли труднопроходимого осыпного склона и дальше двигаться не смогли", - сказано в сообщении.

На место выехали сотрудники отряда "Крым-Спас", установили визуальный контакт с застрявшими туристами, после чего эвакуировали последних с помощью альпинистского снаряжения.

Отмечается, что в медицинской помощи туристы не нуждались.

Гостей полуострова просят внимательнее относиться к выбору туристических маршрутов и избегать посещения потенциально опасных мест.

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