Трое туристов из Москвы застряли в горах Крыма

Posted 20 октября 2018, 12:50
Published 20 октября 2018, 12:50
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
"Туристы достигли труднопроходимого осыпного склона и дальше двигаться не смогли", - сказано в сообщении.
На место выехали сотрудники отряда "Крым-Спас", установили визуальный контакт с застрявшими туристами, после чего эвакуировали последних с помощью альпинистского снаряжения.
Отмечается, что в медицинской помощи туристы не нуждались.
Гостей полуострова просят внимательнее относиться к выбору туристических маршрутов и избегать посещения потенциально опасных мест.
р3