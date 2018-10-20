В Ростове высадили более 9 тысяч деревьев и кустарников

Posted 20 октября 2018, 14:05
Published 20 октября 2018, 14:05
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
В мероприятии принял участие глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, депутаты городской думы, ресурсоснабжающие организации, казаки, представители молодежи. Самые масштабные посадки прошли в верхнем парке "Дружба" в Ворошиловском районе, на территории, прилегающей к стадиону "Локомотив" в Железнодорожном районе и в сквере им. Тюленина в Советском районе.
Праздник древонасаждения впервые был проведен в Ростове-на-Дону 7 апреля 1910 года по инициативе городского Общества садоводов, но эта традиция была утрачена в военное и послевоенное время. В 2012 году губернатор Ростовской области Василий Голубев возродил этот праздник, а с 2014 года день древонасаждения стало принято проводить два раза в год – весной и осенью.
"Этот день, действительно, считается великим праздником, так как общими усилиями мы делаем наш город комфортнее и уютнее, чтобы люди могли гулять и получать удовольствие. В течение сегодняшнего дня будет высажено более 3 тысяч деревьев и 6,5 тысяч кустарников", - сообщил Виталий Кушнарев.
Он отметил, что посадить деревья - это только полдела, самое главное вырастить их, и это главная задача, которая стоит перед городом.
"Мы предметно взаимодействуем с комитетом охраны окружающей среды, и после сегодняшней посадки все деревья будут под присмотром, и обязательно установим растяжки, чтобы деревья не были повреждены ветром или снегом. Наша задача – не количество, а качество, то есть все деревья и кустарники, которые мы посадили, должны прижиться в Ростове", - рассказал Кушнарев.
По словам председателя комитета по охране окружающей среды администрации Ростова Андрея Куренкова, все растения подобраны с учетом южного климата, которые будут благоприятны и с большой вероятностью приживутся в городе: клен, липа, платаны, рябины.
"Они менее склонны к болезням, эстетически красивые и требует минимального ухода, и самое главное – это полив, который должен будет осуществляться постоянно", - добавил Куренков.