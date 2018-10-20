В Ростове высадили более 9 тысяч деревьев и кустарников

"Мы предметно взаимодействуем с комитетом охраны окружающей среды, и после сегодняшней посадки все деревья будут под присмотром, и обязательно установим растяжки, чтобы деревья не были повреждены ветром или снегом. Наша задача – не количество, а качество, то есть все деревья и кустарники, которые мы посадили, должны прижиться в Ростове", - рассказал Кушнарев.