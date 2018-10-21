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Posted 21 октября 2018, 14:20

Published 21 октября 2018, 14:20

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Байкеры почтили память убитой в Ростове девушки

21 октября 2018, 14:20
В Ростове-на-Дону состоялась акция памяти в честь убитой в одном из новых микрорайонов девушки, сообщили местные жители в соцсети "ВКонтакте".

"В микрорайоне отменили все праздничные мероприятия, посвященные открытию памятника в виде мотоцикла. Байкеры отнеслись к пониманием", - сказано в сообщении.

Организаторы пояснили, что планировали мероприятие длительное время и полностью отменить его не могли, так как оно связано с закрытием мотосезона.

Отмечается, что во время движения колонной участники сохраняли тишину. На аллее байкеров были выставлены свечи.

Музыка и увеселительные мероприятия отсутствовали во время открытия монумента.

Напомним, 24-летняя Маргарита Кузьминова 16 октября ушла из дома по улице Платона Кляты и пропала. Позже следствие сообщило, что тело с признаками насильственной смерти нашли в Октябрьском районе.

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