Байкеры почтили память убитой в Ростове девушки

Posted 21 октября 2018, 14:20
Published 21 октября 2018, 14:20
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
"В микрорайоне отменили все праздничные мероприятия, посвященные открытию памятника в виде мотоцикла. Байкеры отнеслись к пониманием", - сказано в сообщении.
Организаторы пояснили, что планировали мероприятие длительное время и полностью отменить его не могли, так как оно связано с закрытием мотосезона.
Отмечается, что во время движения колонной участники сохраняли тишину. На аллее байкеров были выставлены свечи.
Музыка и увеселительные мероприятия отсутствовали во время открытия монумента.
Напомним, 24-летняя Маргарита Кузьминова 16 октября ушла из дома по улице Платона Кляты и пропала. Позже следствие сообщило, что тело с признаками насильственной смерти нашли в Октябрьском районе.
р1