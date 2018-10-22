Лже-экстрасенс обокрала ростовчанку во время "снятия порчи"

Posted 22 октября 2018, 06:58
Published 22 октября 2018, 06:58
Modified 11 сентября 2022, 16:45
Updated 11 сентября 2022, 16:45
"В Семикаракорском районе к женщине подошла неизвестная и убедила в том, что на нее наложена "порча". Подозреваемая сообщила, что снять ее можно только дома у потерпевшей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что домовладении женщины провели "ритуал очищения". После этого она обнаружила пропажу 45 тысяч рублей.
По факту мошенничества завели уголовное дело. Сейчас злоумышленница арестована.