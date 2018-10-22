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Posted 22 октября 2018, 06:58

Published 22 октября 2018, 06:58

Modified 11 сентября 2022, 16:45

Updated 11 сентября 2022, 16:45

Лже-экстрасенс обокрала ростовчанку во время "снятия порчи"

22 октября 2018, 06:58
В Ростовской области арестовали местную жительницу, которая обманула женщину, обещая снять порчу, сообщает региональное УМВД.

"В Семикаракорском районе к женщине подошла неизвестная и убедила в том, что на нее наложена "порча". Подозреваемая сообщила, что снять ее можно только дома у потерпевшей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что домовладении женщины провели "ритуал очищения". После этого она обнаружила пропажу 45 тысяч рублей.

По факту мошенничества завели уголовное дело. Сейчас злоумышленница арестована.

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